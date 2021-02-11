恒指半日跌542點或1.9%，報27954點，成交金額1042億元；國指跌242點或2.18%，報10868點。恒生科技指數收報8057點，跌2.87%。

藍籌7隻升，47隻下跌，1隻無升跌。恒安（1044）升1.07%，收報52.15元，是升幅最大的藍籌。

業績遜預期的吉利（0175）再跌13.26%，收報19.56元，是跌幅最大的藍籌。

藥明生物（2269）去年多賺67.5%勝預期，半日升0.86%，收報88.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

傳東亞（0023）向友邦（1299）以6至7億美元出售人壽業務。友邦跌3.17%，收報93.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低87點。東亞半日收報16.8元，跌1.17%。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報77.55元，升15.57%；跌幅最大的是快手（1024）收報269元，跌10.69%。

北水南下合計淨流出35.21億元，連續第2日流出，累計流出79.2億元。南水北上合計淨流入31.94億元人民幣，終止連續1日流出。

多間公司公布業績，包括安踏體育（2020）收報114.6元，跌2.63%；蒙牛乳業（2319）收報42元，跌1.75%；小米（1810）收報24.95元，跌2.73%。

路透社報道，馬化騰與反壟斷部門會面，騰訊（0700）收報621.5元，跌1.11%。

永升生活服務（1995）三年目標在管面積最多3.3億平方米 今年加大併購力度。收報17.48元，跌7.32%。

澳門暫停BioNTech疫苗接種，濠賭股向下，美高梅中國（2282）曾跌19%，收報13.28元，跌2.06%。其他濠賭股亦向下，新濠國際發展（0200）收報15.32元，跌7.26%；澳博控股（0880）收報9.7元，跌3.96%；永利澳門（1128）收報14.68元，跌6.02%；銀河娛樂（0027）收報66.65元，跌4.03%；金沙中國（1928）收報37.1元，跌4.38%。

隔晚公告股表現

昆侖能源（0135）去年多賺8.7% 派特別息。半日收報8.49元，升6.12%。

譽宴集團（1483）以1.2億元人民幣買模擬器遊戲平台「小雞模擬器App」。創52周高，見2.28元，收報2.09元，升3.98%。

九毛九（9922）去年盈利跌24%至1.24億人幣 首派息共0.04港元。收報28元，升1.27%。

新冠肺炎肆虐海底撈（6862）去年盈利跌87% 派末期息0.021元。收報53.45元，跌1.47%。

人保（1339）去年核心多賺6% 末期息派0.12元人幣。收報2.47元，跌0.8%。

恒地（0012）基礎溢利微增1.7% 派息1.3元 第二年停派紅股。收報33.3元，跌3.06%。

金山軟件（3888）虧轉盈 賺100億 派末期息0.2元。收報49.55元，升0.71%。

快手（1024）去年虧損擴大至1166億元人幣 不派息。收報269元，跌10.69%。

中生製藥（1177）去年純利升0.3%至27.71億人幣 派息2港仙。收報8.06元，跌3.01%。

眾安在線（6060）上市以來首錄盈利 去年扭虧賺5億人幣 續不派息。收報45.7元，跌9.33%。

閱文集團（0772）去年轉虧 蝕近45億元人幣 不派息。收報77.55元，升15.57%。

頤海國際（1579）全年多賺23.2% 關聯方收入跌14% 經銷商收入升57%。半日收報88.1元，跌11.1%。

利亞零售（0831）核心純利升84.1%至6115萬元 不派末期息。半日收報0.7元，跌2.7%。

裕元工業（0551）去年盈轉淨虧損9079萬美元 下半年業務好轉。半日收報19.24元，升1.5%。

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