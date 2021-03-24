永升三年目標在管面積最多3.3億平方米 今年加大併購力度
文章日期：2021年3月24日 11:35
近期遭到GMT Research狙擊的永升生活服務（1995）發布業績，去年多賺74.4%至3.904億元人民幣（下同），每股盈利0.2426元，派末期息0.0838元，按年升近75%。股份今日早市曾升至19.44元，但其後隨市回落，暫挫4.24%，報18.06元。
去年集團收入約為31.196億元，按年升66.1%，2020年毛利率為31.4%，按年升1.8個百分點。集團去年物業管理服務的合約建築面積約為1.812億平方米，按年升63.8%。
集團去年訂下5年盈利升10倍的目標，管理層強調非常有信心達成目標，且維持高質量高增長的發展。執董兼CEO周洪斌表示今年將加大力度併購，並與國有企業作戰略合作。
目前三年的簽約目標為達到4.5億-5億平方米，在管面積三年目標達到3-3.3億平方米。在2021年仍維持利潤50-60%的增長。
集團目前以「平台」＋「生態」的戰略，將不斷做大的專項業務獨立為業務單元，而在去年建立的美居業務的獨立業務單元，積極探索社區美居業務的新形式，美居業務已成為2020年社區增值服務的重要增長點，並訂立目標三年要達到收入10億元，成為公司新的子賽道。
記者：方楚茵
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