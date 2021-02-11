港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日
文章日期：2021年3月24日 11:24
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.16點子至0.14071%。
港元現報7.768元貶值8點子，曾貶值最多16點子，報7.7688元，亦曾升值最多3點子，報7.7669元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.57點子至0.03527%；1星期HIBOR跌0.3點子至0.06214%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.08482%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.23179%；6個月期HIBOR跌0.64點子至0.44375%；12個月期HIBOR跌0.29點子至0.60589%。
美元指數現報92.397升值0.061點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.10738%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0333%，連續3日收窄，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。
對上一次連續3日收窄，是2021年2月18日，當日利差報0.0271%。
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