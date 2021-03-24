其他賭股亦股，新濠國際發展（0200）現報15.78元，跌4.48%；澳博控股（0880）現報9.89元，跌2.08%；永利澳門（1128）現報14.82元，跌5.12%；銀河娛樂（0027）現報66.55元，跌4.18%；金沙中國（1928）現報37.25元，跌3.99%。

澳門政府表示，衛生局收到復星實業(香港)公司的書面通知，注意到多個與批號為210102的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗Comirnaty®️（有效期至2021年6月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，澳門今日起暫停接種此疫苗。BioNTech和復星醫藥已發起對該問題的原因調查。BioNTech和復星醫藥表示，到目前為止，還沒有理由認為產品安全存在風險。

而香港多間媒體亦報道，香港已暫停BioNTech疫苗接種。其中，《南華早報》稱， 暫停接種原因為BioNTech一個批次的疫苗包裝有瑕疵。

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