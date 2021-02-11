藍籌13隻升，36隻下跌，6隻無升跌。中信（0267）升1.81%，報6.75元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌3.1%，報21.85元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升1.13%，報232.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；匯控（0005）跌0.77%，報45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

多間公司公布業績，績前表現如下，安踏（2020）開市報117.7元，無升跌；蒙牛（2319）開市報42.5元，跌0.58%；騰訊（0700）開市報631元，升0.4%；小米（1810）開市報25.75元，升0.39%等。

昆侖能源（0135）去年多賺8.7% 派特別息。開市報8.11元，升1.37%。

藥明生物（2269）去年多賺67.5%勝預期。開市報86.15元，跌1.43%。

譽宴集團（1483）以1.2億元人民幣買模擬器遊戲平台「小雞模擬器App」。開市報2.01元，無升跌。

九毛九（9922）去年盈利跌24%至1.24億人幣 首派息共0.04港元。開市報28.5元，升3.07%。

傳東亞（0023）向友邦（1299）以6至7億美元出售人壽業務。東亞開市報17.1元，升0.58%；友邦開市報96.75元，升0.42%。

新冠肺炎肆虐海底撈（6862）去年盈利跌87% 派末期息0.021元。開市報53.6元，跌1.2%。

人保（1339）去年核心多賺6% 末期息派0.12元人幣。開市報2.5元，升0.4%。

裕元工業（0551）去年盈轉淨虧損9079萬美元 下半年業務好轉。開市報18.94元，無升跌。

恒地（0012）基礎溢利微增1.7% 派息1.3元 第二年停派紅股。開市報33.9元，跌1.31%。

金山軟件（3888）虧轉盈 賺100億 派末期息0.2元。開市報50.1元，升1.83%。

快手（1024）去年虧損擴大至1166億元人幣 不派息。開市報291.4元，跌3.25%。

中生製藥（1177）去年純利升0.3%至27.71億人幣 派息2港仙。開市報8.31元，無升跌。

眾安在線（6060）上市以來首錄盈利 去年扭虧賺5億人幣 續不派息。開市報48.8元，跌3.17%。

頤海國際（1579）全年多賺23.2% 關聯方收入跌14% 經銷商收入升57%。開市報89.5元，跌9.6%。

利亞零售（0831）核心純利升84.1%至6115萬元 不派末期息。開市報0.71元，跌1.3%。

閱文集團（0772）去年轉虧 蝕近45億元人幣 不派息。開市報72元，升7.3%。

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