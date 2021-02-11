道期跌0.02%，標期跌0.02%，納期升0.2%。日股現跌0.51%，韓股現跌0.77%，澳股現升0.5%。美國10年期債息報1.6206厘，跌幅4.37%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括安踏體育（2020）、蒙牛乳業（2319）、騰訊控股（0700）、小米（1810）等。

昆侖能源（0135）去年多賺8.7% 派特別息。

藥明生物（2269）去年多賺67.5%勝預期。

譽宴集團（1483）以1.2億元人民幣買模擬器遊戲平台「小雞模擬器App」。

九毛九（9922）去年盈利跌24%至1.24億人幣 首派息共0.04港元。

傳東亞（0023）向友邦（1299）以6至7億美元出售人壽業務。

新冠肺炎肆虐海底撈（6862）去年盈利跌87% 派末期息0.021元。

人保（1339）去年核心多賺6% 末期息派0.12元人幣。

裕元工業（0551）去年盈轉淨虧損9079萬美元 下半年業務好轉。

恒地（0012）基礎溢利微增1.7% 派息1.3元 第二年停派紅股。

金山軟件（3888）虧轉盈 賺100億 派末期息0.2元。

快手（1024）去年虧損擴大至1166億元人幣 不派息。

中生製藥（1177）去年純利升0.3%至27.71億人幣 派息2港仙。

眾安在線（6060）上市以來首錄盈利 去年扭虧賺5億人幣 續不派息。

頤海國際（1579）全年多賺23.2% 關聯方收入跌14% 經銷商收入升57%。

利亞零售（0831）核心純利升84.1%至6115萬元 不派末期息。

閱文集團（0772）去年轉虧 蝕近45億元人幣 不派息。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

憂慮經濟復蘇進受阻 油價下跌 美股三大指數向下 道指跌308點