聯儲局主席鮑威爾重申今年通脹升高但不會失控，雖然言論使美國10年期債息回落至1.62厘，但市場擔心新冠病例增加和德國的新防疫措施預示全球經濟重啟進程將被推遲，經濟復蘇獲益股回吐，美股三大指數向下、油價向下，紐約期油跌6.2%，布油跌5.9%。