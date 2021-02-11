憂慮經濟復蘇進度受阻 油價下跌 美股三大指數向下 道指跌308點
文章日期：2021年3月24日 08:16
聯儲局主席鮑威爾重申今年通脹升高但不會失控，雖然言論使美國10年期債息回落至1.62厘，但市場擔心新冠病例增加和德國的新防疫措施預示全球經濟重啟進程將被推遲，經濟復蘇獲益股回吐，美股三大指數向下、油價向下，紐約期油跌6.2%，布油跌5.9%。
道瓊斯工業平均指數收跌308點，跌幅0.95%，報32423點。標普500指數收跌30點，跌幅0.77%，報3910點。納斯達克綜合指數收跌149點，或1.13%，報13227點。
波音跌3.9%，報241.25美元(下同)，是拖累道指跌最大的藍籌，拖低65點，而P&G升1.86%，報132.6元，貢獻道指15點。
科技股方面，蘋果收市報122.54元，跌0.68%，谷歌母公司Alphabet收市報2041.33元，升0.52%，亞馬遜收市報3137.5元，升0.85%，Facebook收市報290.63元，跌0.99%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報423點。德國DAX指數收漲0.04%，報14662點；法國CAC 40指數跌0.39%，報5945點；英國富時100指數收跌0.41%，報6699點。