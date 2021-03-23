譽宴以1.2億元人民幣買模擬器遊戲平台「小雞模擬器App」
文章日期：2021年3月23日 22:24
譽宴集團（1483）公布，以不多於5000萬元人民幣（下同）收購北京雲聆科技有限公司全部股權，並向公司出資不多於7000萬元，並為公司旗下的抖麼科技支付購買模擬器遊戲平台「小雞模擬器App」的剩餘對價，投資金額以現金或可換股債券支付。
抖麼科技原先與持有「小雞模擬器App」的北京億點同網絡科技有限公司簽署轉讓協議，以1億元購買該程式，已支付第一期3000萬元，並在3月31日前支付餘款。
集團指出，預計高增長業務（包括高科技、軟件諮詢及互聯網服務相關業務）可在疫後蓬勃發展，將探索業務機遇並加倍投資，帶來穩定及持續收入來源。董事會認為，小雞模擬器App於中國有龐大活躍用戶基礎，可帶來更高回報及追加收入來源，今年1月1日至今日（23日）的平均每日活躍用戶數量約40萬人。
集團同時宣布配股，以每股1.68元配售最多9000萬股新股，集資淨額約1.5億元，將用於收購小雞模擬器業務。配股價較該股今日收市價折讓約16.42%，發行股份佔擴大後股本約11.32%。
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