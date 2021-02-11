該集團指，期內共經營381間餐廳，按年增加45間，年內更開設2間慫重慶火鍋廠餐廳。旗下「九毛九」及「太二」的顧客人均消費分別有60元及79元。公司指出，曾於去年1月26日起臨時暫停營運所有位於中國的餐廳，若干餐廳於3月18日起已恢復營運，所有餐廳已自去年5月10日起恢復營運，暫停運作期間，則臨時提供精選食品的外賣業務。在疫情影響下，他們已關閉客流量相對較少的餐廳，且不再經營廣東及海南省以外的九毛九餐廳。年內新開139間餐廳，亦關閉66間自營餐廳，因關閉餐廳而處置資產令他們產生損失約2580萬元，並且導致存貨虧損390萬元。每間繼續營運的九毛九餐廳平均減少約20%員工數目。為幫助餐廳順利恢復正常營運，產生開支約310萬元。

雖然年內該集團錄得正經營現金流5.461億元，然而，現時難以預估疫情對較宏觀經濟的全面影響。由於「九毛九」曾暫停營運，因此年內收入只有7.16億元，按年下跌47.83%；「太二」則受惠於分店擴張，收入按年增長53.62%，達19.62億元。按業務劃分，餐廳經營佔收入81.5%，達22.13億元，按年跌9.31%；外賣收入佔比17.5%，達4.74億元，按年大增1.22倍。整體資本負債比率由2019年度的1.29倍，大降至20年度的1.4%。

展望今年，其計劃提升經營利潤較高的「太二」之品牌形象及知名度，亦擬在華南建設及建立一個供應鏈中心，並將優先考慮於華人人口眾多的地區擴張，例如香港、澳門、新加坡、美國及加拿大等。

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