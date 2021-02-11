智易東方售非上市債券違規 證監譴責兼罰款630萬
文章日期：2021年3月23日 21:53
證監會公司，智易東方證券在2014至2015年期間，向客戶兜售由六間上市公司發行的非上市債券，涉及金額約1.08億元，違反牌照及銷售等監管規定，予以譴責及罰款630萬元。證監會指，暫時未有客戶因購買該批債券遭到損失，但就認為該行未有有效評估客戶承受風險能力，以及未有對客戶作出合適建議。
根據證監會聲明，智易東方在2014年7月1日至2015年6月15日期間，向8名客戶提供委託賬戶管理服務，以賺取管理年費；以及在2014年10月28日至2015年11月16日期間，直接向4家上市公司介紹36名客戶認購該批公司發行的非上市債券，金額合共約1.08億元，違反了施加於其牌照的條件。
證監會認為，智易東方沒有在向客戶作出建議前，對該批非上市債券進行充分的盡職審查；該行亦沒有設立有效的制度，以評估客戶的承受風險能力，及確保就非上市債券向客戶作出的建議，及招攬行為對客戶而言是合適和合理的，反映系統和監控措施存在嚴重缺失。
另外，該行沒有就向客戶提供的投資意見或建議備存適當文件紀錄，及沒有向客戶提供書面意見的副本；及沒有向客戶披露其曾或將會就成功配售每隻非上市債券從有關債券發行人收取的佣金。
證監會表示，在決定處分時，已考慮到沒有客戶因債該批非上市債券遭受損失、智易東方願意合作解決監管問題、同意委聘獨立檢討機構，對內部監控措施進行檢討；以及智易東方過往並無遭受紀律處分的紀錄。
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