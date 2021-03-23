財經花生︳蘇富比下月拍賣大劉洋酒珍藏 估值達到...
文章日期：2021年3月23日 20:12
葉劉昨天將價值幾十萬嘅Hermès Birkin 35鱷魚皮手袋隨手劈喺地上，震驚700萬人，但其實講到Birkin嘅香港代表，都非華人置業（0127）行政總裁陳凱韻（甘比）莫屬，據講佢收藏數百個Hermès手袋，Birkin、Kelly clutch乜都有。至於甘比嘅先生，即係「大劉」劉鑾雄，亦都係出名嘅收藏家，香港蘇富比就會喺下個月拍賣「劉鑾雄窖藏佳釀」（第二部分），據介紹呢批法國窖藏包括頂級佳釀如Henri Jayer、羅曼尼康帝及柏翠堡等，總估價達到2,400至3,450萬元，當中1865年嘅Château d'Yquem估價1枝接近10萬元，1985年嘅Vosne-Romanée，Cros Parantoux Henri Jayer1箱6枝估價就去到85萬元。
蘇富比仲透露，劉鑾雄窖藏中有包括柏翠堡等多達58項大瓶裝拍品，可見大劉對大瓶裝的偏愛。呢次拍賣之所以叫「第二部分」，因為今次已非蘇富比首次拍賣大劉嘅酒藏，睇返舊年舉行「劉鑾雄窖藏佳釀」專場，最終成交額係5,300萬港元，大幅超越原來嘅估價，唔知今年嘅成績能否比舊年新冠肺炎肆虐時更好呢?
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