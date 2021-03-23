葉劉昨天將價值幾十萬嘅Hermès Birkin 35鱷魚皮手袋隨手劈喺地上，震驚700萬人，但其實講到Birkin嘅香港代表，都非華人置業（0127）行政總裁陳凱韻（甘比）莫屬，據講佢收藏數百個Hermès手袋，Birkin、Kelly clutch乜都有。至於甘比嘅先生，即係「大劉」劉鑾雄，亦都係出名嘅收藏家，香港蘇富比就會喺下個月拍賣「劉鑾雄窖藏佳釀」（第二部分），據介紹呢批法國窖藏包括頂級佳釀如Henri Jayer、羅曼尼康帝及柏翠堡等，總估價達到2,400至3,450萬元，當中1865年嘅Château d'Yquem估價1枝接近10萬元，1985年嘅Vosne-Romanée，Cros Parantoux Henri Jayer1箱6枝估價就去到85萬元。