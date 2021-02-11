雖然盈利下滑，但海底撈去年收入仍有增長，按年升7.8%至286.15億元，其中餐廳營運貢獻約274.54億元收入，增長7.2%。疫情下集團分店數繼續擴張，截至去年底至全國擁有1298間餐廳，較2019年底增加近七成，人均消費亦增長4.7%至110.1元。

去年海底撈海外分店收入貢獻變化不大，增長主要來自內地業務，值得留意的是，內地三線城市生意幾乎撐起整個增長，收入按年升40.1%至81.43億元；二線城市收入大持維持，反而一線城市收入下滑，按年跌8.5%至59.31億元。

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