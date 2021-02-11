新冠肺炎肆虐海底撈去年盈利跌87% 派末期息0.021元
文章日期：2021年3月23日 20:01
即將晉身藍籌的內地餐飲股海底撈（6862）公布去年度業績，純利按年倒退86.8%至3.09億元（人民幣，下同），較早前盈警預測最多跌九成為佳。以集團去年上半年虧損9.65億元計，下半年實際轉賺約12.74億元，與2019年度同期相比盈利約14億元，跌幅不足一成。集團宣派末期息每股0.021港元，較上一年度削減約86%。
雖然盈利下滑，但海底撈去年收入仍有增長，按年升7.8%至286.15億元，其中餐廳營運貢獻約274.54億元收入，增長7.2%。疫情下集團分店數繼續擴張，截至去年底至全國擁有1298間餐廳，較2019年底增加近七成，人均消費亦增長4.7%至110.1元。
去年海底撈海外分店收入貢獻變化不大，增長主要來自內地業務，值得留意的是，內地三線城市生意幾乎撐起整個增長，收入按年升40.1%至81.43億元；二線城市收入大持維持，反而一線城市收入下滑，按年跌8.5%至59.31億元。
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