人保去年核心多賺6% 末期息派0.12元人幣
文章日期：2021年3月23日 19:18
中國人保（1339）公布全年業績，純利為200.36億元（人民幣，下同），按年下跌9.48%，撇險2019年度有稅務抵免的一次性因素影響，則按年上升6.2%。稅前利潤按年增8.45%至316.1億元。末期股息每股派0.12元，連同中期息0.036元，全年合共派0.156元，按年增派34.48%。
人保壽險及健康險去年新業務價值為61.32億元，按年上升9.7%。壽險原保險保費收入961.86億元，按年減少2%，其中代理渠道長險期交首年保按年減少5.6%，至114.84億元。業務淨利潤為44.63億元，按年上升30.8%。總投資收益率為5.8%，按年上升0.4%。
人保旗下主要業務，中國財險（2328）去年綜合成本率為98.9%，按年改善0.3個百分點，其中其中賠付率66.2%，同比持平，費用率32.7%，同比下降0.3個百分點。承保利潤為41.77億元，按年上升31.5%。總保費收入為4331.87億元，按年持平。
財險去年淨利潤為208.68億元，按年下跌14%，不過撇險2019年一次性稅務抵免影響，則按年上升4.1%。末期息派0.375元，按年減派18.66%。財險宣布，發行總額150億元的10年期資本補充債券，在股東大會通過決議之日起的12個月內一次或分多次發行。該行同日公布，總裁謝一群因工作變動辭去總裁職務，即日起生效，財險宣布委任現任人保副總裁于澤，出任該行總裁。早前內媒報道，謝一群到齡退休。
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