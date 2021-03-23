裕元工業去年盈轉淨虧損9079萬美元 下半年業務好轉
文章日期：2021年3月23日 18:48
裕元工業（0551）公布，去年由盈轉淨虧損9079.1萬美元，營業收入按年下跌16.43%至84.4億美元，每股基本虧損5.64美仙，不派末期息。
以產品劃分，製鞋活動營業收入按年下跌21.3%至43.73億美元，零售銷售收入按年下跌5.7%至37.09億美元，出貨鞋履雙數減少24.2%至2.44億雙，平均售價按年上升3.8%至17.89美元，因集團產品組合內高端類別需求穩健。
集團指出，去年受疫情影響，首幾個月因封城及社交距離措施，暫時關閉及調整工廠產能，影響製造業務營運效率，供應鏈亦暫時受阻。疫情其後影響全球消費氣氛，消費者需求下跌，客戶亦延遲收貨，調整及取消訂單，令集團出貨下滑，多個製造設施利用率及生產力低落。因訂單能見度低落及不確定性，集團關閉中國湖北省生產設施，暫時下調東南亞製造產能，產生一次性費用約1.07億美元。
集團又指，去年第三季起延遲出貨及取消訂單情況有所好轉，加上產能調整，亦令工廠利用率及效率在第四季可持續改善。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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