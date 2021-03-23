以產品劃分，製鞋活動營業收入按年下跌21.3%至43.73億美元，零售銷售收入按年下跌5.7%至37.09億美元，出貨鞋履雙數減少24.2%至2.44億雙，平均售價按年上升3.8%至17.89美元，因集團產品組合內高端類別需求穩健。

集團指出，去年受疫情影響，首幾個月因封城及社交距離措施，暫時關閉及調整工廠產能，影響製造業務營運效率，供應鏈亦暫時受阻。疫情其後影響全球消費氣氛，消費者需求下跌，客戶亦延遲收貨，調整及取消訂單，令集團出貨下滑，多個製造設施利用率及生產力低落。因訂單能見度低落及不確定性，集團關閉中國湖北省生產設施，暫時下調東南亞製造產能，產生一次性費用約1.07億美元。

集團又指，去年第三季起延遲出貨及取消訂單情況有所好轉，加上產能調整，亦令工廠利用率及效率在第四季可持續改善。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

瑞房去年蝕7.4億人幣 冀賺錢即恢復派息

雅居樂：目前尚餘「一道紅線」需處理 料年底前完成

恒地基礎溢利微增1.7% 派息1.3元 第二年停派紅股

金山軟件虧轉盈 賺100億 派末期息0.2元

WeWork據報藉SPAC上市集資78億 估值勁縮八成至702億

快手去年虧損擴大至1166億元人幣 不派息

中生製藥去年純利升0.3%至27.71億人幣 派息2港仙

眾安上市以來首錄盈利 去年扭虧賺5億人幣 續不派息

頤海全年多賺23.2% 關聯方收入跌14% 經銷商收入升57%

利亞零售核心純利升84.1%至6115萬元 不派末期息

閱文集團去年轉虧 蝕近45億元人幣 不派息

人行：SWIFT與4家中資機構合組金融網關信息服務公司

跑輸區內股市 恒指跌387點 吉利跌6.6% 南北水齊齊流出

百度自製AI芯片銅鑼 李彥宏：回港上市是二次創業

馬斯克：中國將成為Tesla最大的市場

綠城中國：永續債「逐步到期就沒有新做的計劃」

路透社：騰訊需作讓步 虎牙、鬥魚才能合併

滬深三大指數低收 上證挫0.93%

吉利午後曾插水7% 去年少賺32%