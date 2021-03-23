瑞房去年蝕7.4億人幣 冀賺錢即恢復派息
文章日期：2021年3月23日 18:43
瑞房（0272）去年虧損7.4億元人民幣（下同），當中2020年上半年錄得虧損16.22億元，下半年則見到業務有可觀復甦，下半年純利約8.82億元。全年每股虧損0.092元，不派末期息。不過集團主席羅康瑞於業績會表示，「如無意外一定會恢復派息」，因去年下半年已見到業務全面復甦，認為「賺錢無理由唔派息」，將會作出適當安排。
今年集團銷售目標為240億元，但可售資源則要按上海項目的開盤時間、工程等來決定投入市場的時間。去年合約物業銷售額為212 億元，按年上升 69%，主要得益於武漢天地雲廷二期、上海太平橋翠湖五集、上海蟠龍天地以及上海瑞虹新城天悅郡庭相繼推出。集團尚有去年帶下來的已認購銷售額約49億元，亦將於2021年上半年及往後轉化為正式合約銷售。
談到零售及辦公室等持有物業的發展，執董羅寶瑜指出，今年首三個月的租金收入仍維持穩定，亦較2020年疫情初起期間有所增長，零售商場的人流、銷售額都較佳。不過辦公室方面，始終疫情令不少企業在運營成本上有壓力，加上上海辦公室空置率較高，料仍有下降壓力，但長遠仍看好上海市場。
集團在業績提到對「新投資將繼續採取審慎的策略」，羅康瑞認為雖然市場不少預期疫苗推出後，若大多市民接種後，市道將可恢復。不過他認為實際對中小企業的打擊尚未浮現，又指其好多朋友經營仍非常困難，尚有好多後遺症，故維持審慎態度。
財務總裁孫希灝則表示，雖然去年下半年業務有不錯的恢復，惟疫情對市場最終影響仍為未知之數，雖然內地已有明顯的增展，但海外及香港仍未見清晰，加上宏觀的中美關係等因素，料未來一至兩年市場仍波動。不過他強調，集團並不會停止尋找機會，而是把握最好的機會。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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