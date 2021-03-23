今年集團銷售目標為240億元，但可售資源則要按上海項目的開盤時間、工程等來決定投入市場的時間。去年合約物業銷售額為212 億元，按年上升 69%，主要得益於武漢天地雲廷二期、上海太平橋翠湖五集、上海蟠龍天地以及上海瑞虹新城天悅郡庭相繼推出。集團尚有去年帶下來的已認購銷售額約49億元，亦將於2021年上半年及往後轉化為正式合約銷售。

談到零售及辦公室等持有物業的發展，執董羅寶瑜指出，今年首三個月的租金收入仍維持穩定，亦較2020年疫情初起期間有所增長，零售商場的人流、銷售額都較佳。不過辦公室方面，始終疫情令不少企業在運營成本上有壓力，加上上海辦公室空置率較高，料仍有下降壓力，但長遠仍看好上海市場。

集團在業績提到對「新投資將繼續採取審慎的策略」，羅康瑞認為雖然市場不少預期疫苗推出後，若大多市民接種後，市道將可恢復。不過他認為實際對中小企業的打擊尚未浮現，又指其好多朋友經營仍非常困難，尚有好多後遺症，故維持審慎態度。

財務總裁孫希灝則表示，雖然去年下半年業務有不錯的恢復，惟疫情對市場最終影響仍為未知之數，雖然內地已有明顯的增展，但海外及香港仍未見清晰，加上宏觀的中美關係等因素，料未來一至兩年市場仍波動。不過他強調，集團並不會停止尋找機會，而是把握最好的機會。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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