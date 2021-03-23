雅居樂：目前尚餘「一道紅線」需處理 料年底前完成
文章日期：2021年3月23日 18:27
內房企業在「三道紅線」政策下，紛紛減債，而雅居樂（3383）去年一舉將負債比率由82.8%降至61%，降低21.8個百分點。集團管理層表示，集團只餘下「扣除預收賬款後的資產負債率大於70%」的一道紅線需處理，政策是允許在三年內完成，但集團按目前計劃已可「今年底搞掂佢，不需要再拖到三年完成。」而且集團已按既定業務發展分拆雅城，對於集團未來在權益及現金都有利，亦有助機構投資者發現雅城的價值及讓雅城有足夠資金及平台獨立發展。
至於去年底集團公布與平安不動產就旗下項目合作，主席陳卓林直言，雙方合作是雙贏之舉，而集團目前有四十多個合作方，平安則是其合作最好的伙伴之一。而未來相信在包括去年投得的中山馬鞍島等大型項目都有機會合作。
雅居樂明年的合約銷售目為1500億元（人民幣，下同），今年買地投資預算為400億元，當中八成或320億元投資在地產，其他產業投資額約80億元。若需加碼則可提升至總體買地投資額450億元。管理層指，目前集團在港擁有兩個房地產項目，包括英皇道柏架山道項目及九龍塘義本道項目，其中一個已完成手續，另一個則在推進中。由於主席陳卓林一直看好香港房地產市場，若有合適也會考慮。而集團主戰場仍在內地，包括長三角、大灣區及海南，當中海南已有7個項目，未來會繼續加大海口的投資。
集團近年多元化業務及地產業務雙軌並行，除了已分拆出來的雅生活（3319），主席陳卓林指，原預計2022至2023年多元化與地產業務各佔收入一半，但按目前客觀因素，相信會慢一至兩年，料2021年多元化業務能佔收入20%以上，2023年至2024年則達至30-40%。
記者：方楚茵
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