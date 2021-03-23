至於去年底集團公布與平安不動產就旗下項目合作，主席陳卓林直言，雙方合作是雙贏之舉，而集團目前有四十多個合作方，平安則是其合作最好的伙伴之一。而未來相信在包括去年投得的中山馬鞍島等大型項目都有機會合作。

雅居樂明年的合約銷售目為1500億元（人民幣，下同），今年買地投資預算為400億元，當中八成或320億元投資在地產，其他產業投資額約80億元。若需加碼則可提升至總體買地投資額450億元。管理層指，目前集團在港擁有兩個房地產項目，包括英皇道柏架山道項目及九龍塘義本道項目，其中一個已完成手續，另一個則在推進中。由於主席陳卓林一直看好香港房地產市場，若有合適也會考慮。而集團主戰場仍在內地，包括長三角、大灣區及海南，當中海南已有7個項目，未來會繼續加大海口的投資。

集團近年多元化業務及地產業務雙軌並行，除了已分拆出來的雅生活（3319），主席陳卓林指，原預計2022至2023年多元化與地產業務各佔收入一半，但按目前客觀因素，相信會慢一至兩年，料2021年多元化業務能佔收入20%以上，2023年至2024年則達至30-40%。

記者：方楚茵

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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