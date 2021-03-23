恒地基礎溢利微增1.7% 派息1.3元 第二年停派紅股
文章日期：2021年3月23日 18:04
恒基地產（0012）公布2020年度全年業績，受惠於出售和生圍若干地塊的權益，股東應佔基礎盈利達148.99億元，按年增長1.77%。另因為投資物業重估價值出現虧損後，股東應佔溢利按年減少40%，只有101.92億元。每股末期息派1.3元，與去年度持平。第二年停派紅股。
該集團指，期內應佔及入賬的物業銷售140.42億元，按年增長0.1%，當中有40億元營業額來自和生圍若干權益轉讓。該部門入賬的盈利達73.3億元，按年增長53%。年內在港銷售物業錄得80.35億元銷售。其在港可於今年銷售的樓盤可售樓面則達320萬平方呎。市區存貨樓面達970萬平方呎，連同新界計，在港發展中可售存貨面積達1440萬平方呎。集團於去年底，計及被收回土地及土地儲備調整後，持有約4440萬平方呎新界土地儲備。受到疫情影響而作租金寬減，恒地在港之應佔租金總收入按年跌7%至67.74億元，應佔稅前租金淨收入按年跌11%至50億元，平均出租率為94%。
在內地方面，恒地的土地儲備達3010萬平方呎。期內錄得物業銷售70.66億元，溢利達19.19億元，兩者均按年增長1.31倍。內地租金總收入折合為18.29億元，較去年下跌1%。至於應佔稅前租金淨收入則微升至14.67億元。
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