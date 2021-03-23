該集團指，期內應佔及入賬的物業銷售140.42億元，按年增長0.1%，當中有40億元營業額來自和生圍若干權益轉讓。該部門入賬的盈利達73.3億元，按年增長53%。年內在港銷售物業錄得80.35億元銷售。其在港可於今年銷售的樓盤可售樓面則達320萬平方呎。市區存貨樓面達970萬平方呎，連同新界計，在港發展中可售存貨面積達1440萬平方呎。集團於去年底，計及被收回土地及土地儲備調整後，持有約4440萬平方呎新界土地儲備。受到疫情影響而作租金寬減，恒地在港之應佔租金總收入按年跌7%至67.74億元，應佔稅前租金淨收入按年跌11%至50億元，平均出租率為94%。

在內地方面，恒地的土地儲備達3010萬平方呎。期內錄得物業銷售70.66億元，溢利達19.19億元，兩者均按年增長1.31倍。內地租金總收入折合為18.29億元，較去年下跌1%。至於應佔稅前租金淨收入則微升至14.67億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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