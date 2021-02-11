非持續經營業務為金山雲集團，主要為從事雲服務，包括雲計算、存儲和交付、以及基於雲的綜合解決方案。去年分拆並獨立上市，是公司的聯營公司。

另外，第四季度來自網絡遊戲及其他業務的收益為8.49億元，按年減少9%，較上季度增長5%。年度減少主要由於來自《劍網3》的收益下降，原因是2019年第四季度成功推出大型資料片。季度增加主要歸因於《劍網3》的穩健增加，部分被手游收益下降所抵銷。

第四季度來自辦公軟件及服務業務的收益為7.56億元，按年增長38%，較上季度增長29%。年度增長主要歸因於企業及政府用戶的機構授權業務快速增長；在對雲辦公及雲協作的需求不斷攀升的帶動下，個人訂閱服務穩健增長。季度增長主要由於授權業務及訂閱服務收益均強勁增長。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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