前NBA球星奧尼爾為SPAC公司顧問

消息稱，WeWork正與由前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）擔任顧問的SPAC——BowX Acquisition進行磋商。該SPAC去年8月集資4.2億美元，目前市值約6億美元。為籌集WeWork所需的10億美元資金，WeWork與BowX尋求與機構投資者合作，以確保交易完成。據稱，WeWork爭取合併後的公司估值，連同債務在內，約為90億美元（約702億港元），遠低於其在2019年初的470億美元最高估值。受疫情影響，WeWork關閉全球多個共享辦公室空間，去年虧損32億美元（約250億港元），不過已較2019年的35億美元虧損有所收窄。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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