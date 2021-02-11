WeWork據報藉SPAC上市籌78億 前NBA球星奧尼爾為顧問
文章日期：2021年3月23日 17:54
在2019年上市計劃觸礁的共享辦公室龍頭WeWork，計劃借殼上市。《金融時報》取得一份名為「風車項目」（Project Windmill）的文件顯示，WeWork考慮與特殊目的收購公司（SPAC）合併，以完成上市計劃，目標是集資10億美元。
前NBA球星奧尼爾為SPAC公司顧問
消息稱，WeWork正與由前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）擔任顧問的SPAC——BowX Acquisition進行磋商。該SPAC去年8月集資4.2億美元，目前市值約6億美元。為籌集WeWork所需的10億美元資金，WeWork與BowX尋求與機構投資者合作，以確保交易完成。據稱，WeWork爭取合併後的公司估值，連同債務在內，約為90億美元（約702億港元），遠低於其在2019年初的470億美元最高估值。受疫情影響，WeWork關閉全球多個共享辦公室空間，去年虧損32億美元（約250億港元），不過已較2019年的35億美元虧損有所收窄。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
頤海全年多賺23.2% 關聯方收入跌14% 經銷商收入升57%
跑輸區內股市 恒指跌387點 吉利跌6.6% 南北水齊齊流出