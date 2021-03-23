事實上，快手在今年初上市時已於招股書預告，2020年全年料虧損最多1167億元（約1395億港元），主要受可轉換可贖回優先股於上市後自動轉換為普通股，帶來的公允價值變動的重大影響。

集團收入錄587.76億元，按年增加50.2%，主要是由於線上營銷服務及其他服務（包括電商）的強勁增長所致，期內線上營銷服務收入增長194.6%至219億元。按照非國際財務報告準則，經調整虧損為79.48億元，經調整EBITDA錄36.16億元。

年內，快手應用的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為2.646億及4.811億，分別按年增長50.7% 及45.6%。快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長由2019年的74.6分鐘增加17%至去年的87.3分鐘。

去年快手應用上進行超17億次直播。截至2020年12月31日止年 度，直播收入增長5.6%至332億元。直播平均月付費用戶為5760萬，年增17.8%，每月直播付費用戶平均收入增加至53.6元。快手去年電商交易的商品交易總額按年增長539%至3811.7億元。

單計去年第四季，快手股東應佔虧損192.64億元，2019年同期蝕180.34億元，經調整虧損7.04億元，收入錄180.98億元，年增52.7%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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