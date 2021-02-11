嗶哩嗶哩確定以每股808元定價
文章日期：2021年3月23日 17:26
內地視頻網站Bilibili（嗶哩嗶哩，9626）（下簡稱B站）公布，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股808元。公司參照納斯達克每股美國存託股於周一的收市價等因素釐定發售價。嗶哩嗶哩將於下周一(29日)上市。B站全球發售所得款項總額料為202億元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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