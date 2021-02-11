內地視頻網站Bilibili（嗶哩嗶哩，9626）（下簡稱B站）公布，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股808元。公司參照納斯達克每股美國存託股於周一的收市價等因素釐定發售價。嗶哩嗶哩將於下周一(29日)上市。B站全球發售所得款項總額料為202億元。