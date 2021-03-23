三台競爭 有線主席邱達昌: 我哋好難做
文章日期：2021年3月23日 17:17
有線寬頻（1097）非執行董事兼主席邱達昌今午在出席股東會後，對於記者提問，集團向大股東永升（亞洲）發2億元長期可換股債券會否購買非劇集以外節目時，他謂:「TVB（電視廣播，0511）搞綜合節目、Viu專攻年青人，我哋好難做」，之後他迅步上車離開會場。
在會後，小股東梁先生透露，在會內有小股東問到公司會否再裁員，他引述邱達昌指，他們的動作並無政治色彩、政治考慮，主要為了省錢，中國組及新聞組仍如常運作，但是沒有回應公司會否再裁員。另他還指，有股東要求今次發債給永升，行使價較低並可收兩厘息，認為風險甚低甚至無甚風險，要求大股東可否在賬面有錢賺不行使換股轉為收息，避免小股東權益被攤薄時，他指，邱達昌回應他們稱，不能夠代表其他股東去回應這個問題。
據稱在會內曾有小股東提議將有線私有化，但遭該集團另一長期小股東陳仲翔提出反對。另亦有小股東提出，可否由中移動入股有線，梁姓股東稱，邱達昌回應他們指，中移動是他們的好伙伴，並且在搞基建時提供幫助。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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