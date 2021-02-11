中生製藥去年純利升0.3%至27.71億人幣 派息2港仙
文章日期：2021年3月23日 17:02
中生製藥（1177）收市後公布去年業績，全年收入按年跌2.4%至236.47億元人民幣（下同）；母公司應佔純利微升0.3%至27.71億元；毛利按年跌4.4%至184.65億元。派末期息每股0.02港元，跟去年持平；全年合共派發股息每股0.08港元。中生製藥績前收跌2.5%，報8.31元。
產品方面，五年內上市的新產品銷售佔集團總收入約38.1%，貢獻90.11億元收入，較去年上升約79.3%；抗腫瘤用藥銷售額較去年上升約40.3%，錄76.18億元。
中生製藥表示，受新冠疫情和藥品集中帶量採購降價雙重影響，去年整體收入和利潤業績均未達預期。疫情影響下，網絡營銷和網絡學術服務已經成為集團重要的營銷方式。期內，集團積極探索和大力投入基於互聯網平台的新模式營銷、學術活動和學術服務，舉辦各類網上學術活動近8萬場，覆蓋客戶和患者近3000萬人；同時與6萬餘家藥店緊密合作，服務患者近200萬人次。
公司同時公布，擬斥資1.1億美元（約8.5億港元）收購比利時醫藥公司Softhale，冀通過在歐洲建立本地樞紐並開發具有市場潛力的產品，可以加快公司的國際化戰略。Softhale致力開發用於治療呼吸道疾病的產品，其下一代軟霧吸入設備「SMI」可以有效提高吸入藥物的肺部沈積率。
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