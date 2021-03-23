眾安上市以來首錄盈利 去年扭虧賺5億人幣 續不派息
文章日期：2021年3月23日 17:01
眾安在線（6060）公布全年業績，純利為5.53億元（人民幣，下同），扭轉去年虧損4.54億元，大致符合2月發布盈喜時公布的逾5億元純利。綜合成本率為102.5%，按年下跌10.8個百分點，期內承保虧損為4.08億元，按年收窄76%。
眾安為上市以來首次錄得年度盈利，不過該行表示為留有資源用於業務發展，繼續不派末期股息。
眾安公布，去年賠付率為約54.1%，同比下降約13.3個百分點；費用率為約48.4%，同比上升約2.5個百分點。保險業務總保費為167.06億元，按年卜升14.18%。眾安虛擬銀行業務去年收入為6620萬元，虧蝕3.01億元，主要因業務及管理費所致。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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