眾安為上市以來首次錄得年度盈利，不過該行表示為留有資源用於業務發展，繼續不派末期股息。

眾安公布，去年賠付率為約54.1%，同比下降約13.3個百分點；費用率為約48.4%，同比上升約2.5個百分點。保險業務總保費為167.06億元，按年卜升14.18%。眾安虛擬銀行業務去年收入為6620萬元，虧蝕3.01億元，主要因業務及管理費所致。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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