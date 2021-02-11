公司指，隨著中國國內常態化疫情防控的有效施行，國內各項聚集性消費活動逐漸恢復，餐飲行業亦緩慢恢復，但關聯方銷售總體情況仍低於疫情前的增長水平。

受益於疫情初期的居家隔離政策，集團的各零售產品銷售皆於短期內呈現較高增長，但隨著下半年的餐飲消費初步恢復，家庭端烹飪及方便速食的需求則逐步恢復正常水平。

向關聯方（主要指海底撈集團以及蜀海供應鏈集團）銷售的銷售收入為14.23億元，按年降低14.4%。向經銷商銷售的銷售收入為36.19億元，按年增長57.1%；電商渠道的銷售收入為2.87億元，按年增長4.5%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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