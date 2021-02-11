利亞零售核心純利升84.1%至6115萬元 不派末期息
文章日期：2021年3月23日 16:57
利亞零售（0831）公布，由於去年向品牌擁有人出售OK便利店香港業務，錄得一次性收益28.8億元，純利按年大升14.1倍至31.4億元，單以持續經營業務計，純利按年升84.1%至6115萬元，主要受節日銷售額增加、及聖安娜業務毛利改善，以及政府資助抵消部分經營成本所致。
集團去年收入按年下跌0.5%至11.9億元，核心經營溢利按年升50.6%至6745.6萬元，每股中期息6港仙，以及因出售OK便利店派385港仙，全年合計派391港仙。
利亞零售主席馮國經指出，出售OK便利店後，將不時審視及更新業務組合，確保所有業務持續增長，股東創造價值。集團將繼續尋覓新機遇和透過許可、特許經營、合營或收購方式，擴大品牌組合。
截至去年12月底止，集團在港澳一共經營93間聖安娜餅屋，淨減少6間分店，去年疫情影響客流量，同店銷售錄得低單位數跌幅，下半年人民幣升值亦為原材料成本帶來壓力。另外，社交距離措施及限聚令影響生日蛋糕銷售，包裝產品保持強勁雙位數增長，客人轉為一次過購買大量商品，減少購物次數，令平均購買量持續增加。
連鎖眼鏡店Zoff方面，集團在港共有11間分店，雖然市場表現疲弱，但與競爭對手相比，仍然可保持銷售增長動力。集團指出，未來將致力減輕人民幣滙率波動壓力並商討優惠租金，以及精益生產，監察全球疫情或對供應商造成的影響，避免中斷供應鏈。
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