集團去年收入按年下跌0.5%至11.9億元，核心經營溢利按年升50.6%至6745.6萬元，每股中期息6港仙，以及因出售OK便利店派385港仙，全年合計派391港仙。

利亞零售主席馮國經指出，出售OK便利店後，將不時審視及更新業務組合，確保所有業務持續增長，股東創造價值。集團將繼續尋覓新機遇和透過許可、特許經營、合營或收購方式，擴大品牌組合。

截至去年12月底止，集團在港澳一共經營93間聖安娜餅屋，淨減少6間分店，去年疫情影響客流量，同店銷售錄得低單位數跌幅，下半年人民幣升值亦為原材料成本帶來壓力。另外，社交距離措施及限聚令影響生日蛋糕銷售，包裝產品保持強勁雙位數增長，客人轉為一次過購買大量商品，減少購物次數，令平均購買量持續增加。

連鎖眼鏡店Zoff方面，集團在港共有11間分店，雖然市場表現疲弱，但與競爭對手相比，仍然可保持銷售增長動力。集團指出，未來將致力減輕人民幣滙率波動壓力並商討優惠租金，以及精益生產，監察全球疫情或對供應商造成的影響，避免中斷供應鏈。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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