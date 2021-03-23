長實（1113）以170億港元向李嘉誠基金會購入三項英國基建資產及一項荷蘭資產。 正所謂「行家一出手，便知有沒有」， 參考英國配電公司Western Power Distribution（WPD）差不多於同時間，以1.73倍的監管資產價值（RAV，Regulated Asset Value） 出售業務。由於性質上與WPD相同，也是在英國提供公用服務的受規管資產，長實取得的三項資產若一氣以1.73倍RAV計算，將相等於250億港元，變相低於 「市價」80億。

正如睇交易公告要由尾開始睇，若細心看WPD單deal，其實是英國國家電網欲「以氣換電」，向WPD提出收購以壯大及拓展其電力業務，同時出售其輸氣業務並考慮引入「氫資產」，以更符合零排放、碳中和特質的新能源發展策略，即時benchmark激起基建能源業相關資產的價值回歸聲浪。

集中在長和系內的討論，再簡言之，便是藉由行家在市場上做的valuation，來benchmark自己系內的交易，有意用更符合科學及更具代表性的數字，來endorse今次這個deal。市傳今次長實購入相關資產，位處更接近倫敦的重要地段，故此交易的溢價理應更高。

如果有留意開特別是歐洲基建能源業近年的大deal，不難發現同類資產的作價，相對RAV的溢價整體在拉闊。評級機構標普曾經指出，是因為全球退休基金加上中國資金等搶資產，令到水漲船高。但同時行業也不無挑戰，就是回報空間可能受監管環境影響，潛在買家在砌deal時便要想好融資模型，或更靈活的財務架構。

從來投資市場的價值都是相對的，正如信奉價值投資多年的股神巴非特近年都不時修正其策略，例如曾公開說市帳率已不合時宜，難以反映特別是新世代企業持續製造並投入（而非一味只持有）現金的重要性。而本欄認為，對公用事業來說，RAV目前仍是衡量這類相對重資產的最有效方式，正如內銀睇P/B一樣。

據筆者一直近距離觀察所得，長和一直都是valuation play，即使是以前和黃做deal為主，但低買高賣都是釋放價值，早期電訊、港口及零售都曾透過出售部份股權，或靠相熟投行先認購（後轉售），來體現整體應有的企業價值；後期就更為穩陣，多都靠收購後的行業資產整合，由成本出發帶出協同效益，這亦符合標普報告所言。

但你知我知全分析界都知，長建（1038）、電能（0006）、基金會向來資產都三分，如今基金會將部分資產交由長實「代持」，外界關注長實是否有清晰分工後卻又再轉型？說實話，在「世紀重組」前的長江都正在長建化，或在QE萬億熱錢下變成計ROE的financial vehicle。

就以長建也同時於英國擁有四項受規管的基建業務，其中三項是與基金會共同持有而且比例更多。若同樣以上述1.73倍RAV計算，相關價值相等於過千億港元，同時並未計入長建於英國的其他業務如UK Rails及Seabank Power，或price in例如澳洲、新西蘭、歐洲、美加等地的其他業務，股價明顯未體現長建全部資產價值，但這亦是近年經濟投資周期扭曲的「怪圈」。

本欄繼而想像到的是，近日北方疑似吹起各界要收緊之勢，雖土改鬥地主之說已遭特區政府「否認」，但政治走入社會民生到金融經濟已是不爭事實，純地產收租酒店play是否面對愈來愈大監管風險，要改行多元化策略路線？是否又代表李氏再次比其他地產商行先一步？

另一為人忽略的是，基金會往後的角色會如何，會否繼續將早年在家族內被配置的「生息」資產internal transfer讓予長和系內公司？基金會的持貨能力有多深不用多說，當然也沒有任何mandate，但這次可算是長和系交棒後的大動作，兩邊又會如何互動協調下去？但無論如何，基金會轉讓資產也可以說是預早留下來的遠期call option後著，可視乎市價exercise。而有趣的是，看基金會與維港投資各自的項目分配，好像更為清楚、明白。

恒指香港溝淡攤簿，愛國者營商，走入港資迫走英資、中資迫走港資的特區輪迴。往後商界在立法會的聲音及代表性，「鄉猶如此，商何以堪」。一聲令下，忠誠的立法會議員即時「容衛兵」式搶領功。國進民退，上市公司權益自身難保。做deal難得即食、公允、合憲，只需benchmark行家valuation，一石三鳥。多年來入標不是志在必得，但經過今次交易，股價又會否真的靚仔過姜B？

久利生

https://www.facebook.com/財經拓撲-639932416206133/

其他觀點