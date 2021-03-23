閱文集團去年轉虧 蝕近45億元人幣 不派息
文章日期：2021年3月23日 16:43
閱文集團（0772）公布去年全年業績，集團去年盈轉虧，股東應佔虧損44.84億元人民幣（下同），每股基本虧損4.48元，不派息。
按照非國際財務報告準則，股東應佔盈利9.17億元。期內收入85.25億元，按年增加2.1%；毛利42.34億元，按年增14.7%；經營虧損44.75億元，2019年同期賺11.94億元，除所得稅前虧損45.39億元，2019年同期賺11.8億元。
年內，集團在線業務收入按年增加32.9%至49.32億元；自有平台產品在線業務收入增長61%至39.03億元；騰訊產品自營渠道在線業務收入減少18.4%至6.82億元，第三方平台在線業務收入減少22.8%至3.47億元。
去年自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年增加4.2%至2.29億人，平均月付費用戶增加4.1%至1002萬人，付費比率維持於4.5%，每名付費用戶平均每月收入增加37.2%至34.7元。
閱文集團今日收報67.1元，跌7.32%。
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