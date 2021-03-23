按照非國際財務報告準則，股東應佔盈利9.17億元。期內收入85.25億元，按年增加2.1%；毛利42.34億元，按年增14.7%；經營虧損44.75億元，2019年同期賺11.94億元，除所得稅前虧損45.39億元，2019年同期賺11.8億元。

年內，集團在線業務收入按年增加32.9%至49.32億元；自有平台產品在線業務收入增長61%至39.03億元；騰訊產品自營渠道在線業務收入減少18.4%至6.82億元，第三方平台在線業務收入減少22.8%至3.47億元。

去年自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶按年增加4.2%至2.29億人，平均月付費用戶增加4.1%至1002萬人，付費比率維持於4.5%，每名付費用戶平均每月收入增加37.2%至34.7元。

閱文集團今日收報67.1元，跌7.32%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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