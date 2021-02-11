人行：SWIFT與4家中資機構合組金融網關信息服務公司
文章日期：2021年3月23日 16:35
人行公布，為進一步提升跨境金融網絡與信息服務水平，保障環球銀行金融電信協會（SWIFT）境內用戶合法權益和業務連續性，SWIFT與4家中資機構合資成立金融網關信息服務有限公司。
所謂金融網關是指，內地和境外金融信息網絡之間的一個關口，該服務將統一向境內SWIFT用戶提供約定服務。金融網關服務包括，建立並運營金融報文服務的本地網絡集中點、建立並運營本地數據倉庫等服務。SWIFT與中資機構合作開展金融網關服務有利於實現互利共贏，為用戶提供更為穩定、韌性強、安全且合規的服務。
人行稱，境內金融機構越來越多使用SWIFT提供的跨境金融網絡與信息服務，對業務連續性、穩定性和數據的合規性、安全性均提出了更高要求。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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