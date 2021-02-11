跑輸區內股市 恒指跌387點 吉利跌6.6% 南北水齊齊流出
文章日期：2021年3月23日 16:26
恒指午後跌勢加大，最多跌509點，收市跌387點或1.34%，跑輸區內股市，收報28497點，成交金額1665億元，較上日增加24.1%；國指跌195點或1.73%，報11111點。恒生科技指數收報8295點，跌2.51%。恒指高低波幅667點，10天線(28970.78點)得而復失。
藍籌6隻升，48隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升1.9%，收報24.1元，是升幅最大的藍籌。新地（0016）升0.69%，收報117元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；美團（3690）跌5.24%，收報303.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低71點。
吉利（0175）去年純利55.3億元人民幣，差過市場預期，加上被質疑不夠高科技 科創板上市遇阻，午後急挫，全日跌6.63%，收報22.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報17.08元，升2.89%；跌幅最大的是閱文（0772）收報67.1元，跌7.32%。
南北水齊齊流出，北水南下合計淨流出44億元，南水北上合計淨流出71.84億元人民幣。
多間公司公布業績，績前表現如下，閱文（0772）收報67.1元，跌7.32%；永升生活服務（1995）收報18.86元，跌0.11%；海底撈（6862）收報54.25元，跌3.3%；恒地（0012）收報34.35元，升0.15%；快手（1024）收報301.2元，跌4.32%；中生製藥（1177）收報8.31元，跌2.46%；眾安在綫（6060）收報50.4元，跌3.45%。
中午公告股表現
嘉華（0173）去年核心盈利升12%，派末期息0.14元。收報3.93元，跌2.23%。
雅居樂（3383）核心多賺23.3%，末期息0.6元。收報11.68元，升4.29%。
合景悠活（3913）料2021年收入升1.5倍，2023財年在管面積達4億平方米。收報8.26元，升0.48%。
破頂股表現
破頂股包括，港華燃氣（1083）創52周高，見4.09元，收報3.97元，跌1.49%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.1元，收報2.93元，跌1.35%；九龍倉集團（0004）創52周高，見20.95元，收報20.8元，無升跌；叙福樓（1978）創52周高，見0.71元，收報0.7元，升7.69%；譽宴（1483）創52周高，見2.06元，收報2.01元，無升跌；
今早及隔晚消息股表現
內地監管電子煙，思摩爾（6969）曾跌最多39.3%，見上市以來最大跌幅，收報48元，跌27.22%。
百度（9888）今日上市，定價252元。收報252元，無升跌。
標普道瓊斯指數：小米（1810）有資格被納入其指數。小米收報25.65元，跌4.11%。
騰訊（0700）明日業績，旗下騰訊音樂業績創單季新高，並與華納合組廠牌。騰訊收報628.5元，跌0.79%。
康希諾生物（6185）吸入用重組新冠疫苗獲批臨床試驗。收報281.6元，跌0.71%；。
現代牧業（1117）公布，以34.8億元收購內蒙古富源國際實業，後者在中國從事牧草種植、奶牛養殖和飼料加工。收報2.22元，跌3.89%。
綠城中國（3900）去年純利增53%，賺近38億。收報10.38元，跌12.48%。
京東（9618）62億增持至51%，配送平台達達股價升8.8%。收報323元，跌1.52%。
太平洋酒吧（8432）料全年盈轉虧，手頭現金結餘僅150萬。收報0.094元，無升跌。
中國太平（0966）去年純利跌27% 派末期息0.4元。收報16.4元，升2.5%。
碧桂園服務（6098）去年多賺逾六成，末期息21.87分人民幣。創上市新高，見77.85元，收報72.4元，升4.62%。
新奧能源（2688）多賺10%，未期息2.1元，特別息0.32元。收報123.5元，跌8.04%。
康師傅（0322）去年多賺22%，末期息連特息11.08美仙。收報14.08元，跌7%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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