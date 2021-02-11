恒指午後跌勢加大，最多跌509點，收市跌387點或1.34%，跑輸區內股市，收報28497點，成交金額1665億元，較上日增加24.1%；國指跌195點或1.73%，報11111點。恒生科技指數收報8295點，跌2.51%。恒指高低波幅667點，10天線(28970.78點)得而復失。