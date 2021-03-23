他又指，對於中國「十四五」規劃印象最深刻的是對低碳經濟以及最終實現可持續能源經濟的巨大承諾。中國致力於在2030年實現「碳達峰」，並在2060年實現可持續能源經濟。他認為這是非常進取的目標，期望更多的國家實際上也能設定這些目標。

馬斯克對中國未來持「樂觀」、「美好」的看法。他指，中國正朝著成為世界最大經濟體的方向發展，並在未來更加繁榮昌盛，而最新的五年規劃，將成為成就中國未來繁榮的重要環節。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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