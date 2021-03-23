百度自製AI芯片銅鑼 李彥宏：回港上市是二次創業
文章日期：2021年3月23日 15:57
百度（9888）今日正式第二上市，疫下高管未能來港，公司上午於北京舉行敲鑼儀式，並於銅鑼製造花費不少心思。銅鑼底座採用3D打印技術製出，內部則嵌入了百度主板、昆侖AI芯片、自動駕駛轉用計算ACU、小度音響鴻鵠芯片等硬件。公司文章指，「『芯片代碼鑼』代表著百度永無止盡的技術探索，也代表我們對技術的熱愛與信仰」。
百度創始人李彥宏於今日演講中表示，當年納斯達克掛牌只是旅程中的一站，百度根在中國，今日終於「回家」。他表示，來港上市是百度再出發，是公司的「二次創業」。他表示，將會始終保持創業者「朝不保夕」的危機感。
李彥宏又表示，公司始終熱愛技術，願意為未來投資，形容「有一塊錢的時候會投進技術，有1個億會投進技術，有100個億還是會投進技術」。他表示，相信只有保持對技術的不斷投入，公司才能捕捉雲服務、智能交通、智能駕駛等巨大市場機遇。
今日百度邀請3名內地AI從業者參與敲鑼，分別為郭梅，由煤礦企業員工轉型為百度數據標註師；雷建偉，任百度「5G雲代駕」安全員；以及中學生郭家慧，為百度自家深度學習平台飛槳（PaddlePaddle）上年齡最小的開發者。
截至下午3時50分，百度報252元，平招股價。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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