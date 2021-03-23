對於去年至今的房地產政策如「三道紅線」、「集中供地」等，耿忠強表示，目前綠城中國只踩了剔除預收款后的資產負債率大於70%的這一道，目前比率是71%，故處於「黃檔」。他認為政策是為了更精準調控房企的融資規模，特別增量部分，減少房地產商靠發債去增大規模的依賴，防範系統性風險等。而綠城中國有中交集團的信用背書下，在資本市場融資及利息成本都有利，但未來仍會主動控制債務規模，特別是有息負債的增量及降低非生產性的費用支出等。

至於集中供地方面，集團管理層指出，政策是要提高供地訊息透明度，減競拍熱度等，但對公司影響主要是資金安排及節奏，目前政策還沒完全執行，據知部分地方政府節拍也被打亂，規劃部門還來不及處理。不過他相信集中供地對於各個城市的影響不一樣，認為一些城市地價「未必控得住」，像杭州等地可能反而會升，企業在供地空檔期也會很難受。但一些比較次的城市，可能拿多一些出來就可能部分地會低拍了。而去年集團拿地的權益比率是57%，但經研判後今年初拿到的幾塊杭州地都是接近或100%的，相信今年的權益比可達八成多，目前覺得杭州、寧波的安全性比較高，特別是寧波，雖然利潤率不高，但實現度及安全性高。

綠城中國今年合約銷售目標為3100億元，今年可售資源為4183億元。當中自投項目及代建項目分別貨值為3092億元及1091億元。集團計劃今年新增貨值為3000億元。

集團2021年自投項目共143個，首開的45個，一二線貨值佔80%。集團擁有累計已售未結轉的金額2532億元，權益為1383億元。上述2532億元中1125億元將於今年確認，985億元及422億元分別於2022及2023以後結轉。

集團在至2025年規劃中，來自房地產重資產合同目標4500億元，代建的輕資產合同目標1500億元，及新興業務「綠城+」400億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

路透社：騰訊需作讓步 虎牙、鬥魚才能合併

滬深三大指數低收 上證挫0.93%

吉利午後曾插水7% 去年少賺32%

金融服務業創職位計劃已招逾1300人 今日起再接受申請

嘉華去年核心盈利升12% 派末期息0.14元

雅居樂：核心多賺23.3% 末期息0.6元

吉利去年純利55億元 減派息至0.2元 今年汽車銷售目標升16%

合景悠活︰料2021年收入升1.5倍 2023財年在管面積達4億平方米

受A股拖累 恒指半日跌339點 南北水齊流出 思摩爾跌27%

鴻騰精密：與Fortinet組策略聯盟 附屬獲注資

滬深兩市半日向下 滬指險守3400點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

李克強：中國今年經濟增速或高於6%的預期目標

吉利被質疑不夠高科技 科創板上市遇阻