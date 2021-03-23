路透社：騰訊需作讓步 虎牙、鬥魚才能合併
文章日期：2021年3月23日 15:20
路透社引述消息報道，騰訊（0700）需要作出讓步，才能使兩大視頻遊戲直播平台虎牙和鬥魚的合併成事。
報道引述知情人士稱，監管機構擔心該交易將使騰訊獲得市場主導地位，不過，暫時未有關讓步的內容
騰訊、虎牙、鬥魚、中國國家市場監督管理總局沒有立即回應路透的置評請求。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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