金融服務業創職位計劃已招逾1300人 今日起再接受申請
文章日期：2021年3月23日 12:37
金發局宣布，「金融服務業創職位計劃（FIRST）」由今日起再度接受新申請。
該計劃於去年11月20日暫停接受申請後，目前為止共有748個僱主獲批申請，當中已完成招聘的新職位約佔計劃1500個資助職位名額中的90%（即約1350個職位），正在積極招聘的新職位約佔5%。計劃餘下的資助名額將以先到先得的形式處理，而相關的資助細則維持不變。
FIRST是港府60億元防疫抗疫基金之下，首個專為協助金融服務業創造就業機會而設的計劃。計劃由財庫局委託金發局推行。金發局主席李律仁表示相信社會對新增職位補貼的需求仍然存在，並期望有招聘需要的公司可把握今次再度接受申請的機會。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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