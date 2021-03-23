集團去年營業額按年升33.2%至802.45億元，毛利率微跌0.5個百分點至30%。去年集團負債比率為61%，較2019年底的82.8%下降21.8個百分點﹔若忽略因外幣借款而產生的匯兌差異，平均借貸成本6.56%，下降0.54個百分點。

去年雅居樂的物業發展的確認銷售收入為695.47億元，按年上升28.4%，物業發展業務收入與多元化業務收入的佔比分別為86.7%及13.3%。去年6月集團正式成立城市更新集團，並於去年轉化一個位於山西省太原市的城市更新項目為土地儲備，預計總建築面積約34萬平方米。在去年城市更新已簽訂18個合作協議，已鎖定預計建築面積達1,150萬平方米，鎖定貨值達3,600億元。

雅居樂今日早市微升0.18%，報11.22元，成交額1541.59萬元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

吉利去年純利55億元 減派息至0.2元 今年汽車銷售目標升16%

合景悠活︰料2021年收入升1.5倍 2023財年在管面積達4億平方米

受A股拖累 恒指半日跌339點 南北水齊流出 思摩爾跌27%

鴻騰精密：與Fortinet組策略聯盟 附屬獲注資

滬深兩市半日向下 滬指險守3400點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

李克強：中國今年經濟增速或高於6%的預期目標

吉利被質疑不夠高科技 科創板上市遇阻

微軟據報擬以逾100億美元收購Discord

孟晚舟律師：加拿大警方瀆職

標普道瓊斯指數：小米有資格被納入其指數

中央「下令」解決土地問題？政府深夜急澄清：錯誤引述

新浪完成合併並退市 憧憬中港上市

嗶哩嗶哩據報以808元定價