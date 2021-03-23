雅居樂：核心多賺23.3% 末期息0.6元
文章日期：2021年3月23日 12:34
雅居樂（3383）去年核心多賺23.3%至83.46億元人民幣（下同），純利升26.11%至94.75億元，每股基本盈利按年升26.1%至2.44元，派末期息每股0.6港元，按年升50%，連同中期派發的0.5港元，全年派息1.1元，按年升10%。
集團去年營業額按年升33.2%至802.45億元，毛利率微跌0.5個百分點至30%。去年集團負債比率為61%，較2019年底的82.8%下降21.8個百分點﹔若忽略因外幣借款而產生的匯兌差異，平均借貸成本6.56%，下降0.54個百分點。
去年雅居樂的物業發展的確認銷售收入為695.47億元，按年上升28.4%，物業發展業務收入與多元化業務收入的佔比分別為86.7%及13.3%。去年6月集團正式成立城市更新集團，並於去年轉化一個位於山西省太原市的城市更新項目為土地儲備，預計總建築面積約34萬平方米。在去年城市更新已簽訂18個合作協議，已鎖定預計建築面積達1,150萬平方米，鎖定貨值達3,600億元。
雅居樂今日早市微升0.18%，報11.22元，成交額1541.59萬元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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