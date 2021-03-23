嘉華去年核心盈利升12% 派末期息0.14元
文章日期：2021年3月23日 12:35
嘉華國際（0173）公布，去年賺32.68億元，按年增3.77%，核心盈利升12%至35.42億元，每股盈利1.0455元，派末期息0.14元；全年股息每股0.21元，按年多5%。
期內嘉華已簽約之應佔銷售約為115億元，主要來自香港嘉峯匯及嘉熙、上海嘉御庭第三期及嘉濤灣、東莞嘉譽灣及星際灣、江門嘉華新都匯以及中國內地的合營項目。截至去年底，公司已簽約但未確認之應佔銷售約為105億元，預2021及2022年入帳。
嘉華中午收報4.02元，無升跌。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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