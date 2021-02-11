合景悠活去年不包括上市費用的純利為3.50億元，按年升86.4%，符市場預期，每股基本盈利為0.19元，按年升72.7%，派末期息0.06元。集團去年收入約15.17億元，按年升34.9%，毛利率升4.8個百分點至42.1%。集團去年在管面積為4160萬平方米，按年升92.3%。由於收購了雪松後，集團在管面積已升至1.27億平方米。

集團指，對於未來增長指引的信心，源於集團近年已積極提升自身的外拓能力，特別是外拓的團隊，單是近月已完成300萬平方米的外拓面積，料往後收購及外拓的佔比將呈五五比。而集團目前由上市籌集的資金中，在完成雪松的收購後，尚有15億元可用於發展，且集團在完成收購後，亦加強了利潤率及經營活動現金流等。

至於投資者非常關注的商業物業管理方面，集團表示，合景泰富擁有土儲2000多萬平方米，另有4600萬平方米的城市更新項目，及商業面積約400萬平方米，有充足儲備支持公司發展。而且在去年5至6月才開展的第三方提供商場開業前的商業營運服務，是輕資產業務，毛利率幾乎是百分百，目前是每年新增五個項目，但這也只是最低目標。合景泰富未來三年內的商業儲備充足，包括陸續開業26個商場及9個寫字樓。而截至去年底的商場物業管理費只為80元每平方米，但目前新項目的管理費已升至95-100元。

合景悠活今日先升後回，開市初段高見8.74元，後回落並低見7.62元，早市收報7.83元，跌4.74%，成交額1.35億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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