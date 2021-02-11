361度國際去年少賺4% 不派息
文章日期：2021年3月23日 12:13
361度國際（1361）公布去年全年業績，年內股東應佔溢利4.15億元人民幣（下同），按年跌4%，每股盈利20.1分，不派末期息。集團解釋，不派息是為了保留現金實力，應付當前挑戰。
期內，集團收益51.27億元，按年跌近9%。由於去年上半年疫情的不利影響，361核心產品銷售分別按年減少12.8%、 2.8%及47.3%。另外361童裝收益按年減少6.7%至9.32億元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
受A股拖累 恒指半日跌339點 南北水齊流出 思摩爾跌27%