受A股拖累 恒指半日跌339點 南北水齊流出 思摩爾跌27%
文章日期：2021年3月23日 12:19
美債回軟，恒指今早高開122點後，短暫隨外圍向上，升幅輕微擴大至157點，不過受A股拖累，轉跌並擴大至跌457點，半日高低波幅615點。恒指半日跌339點或1.18%，是亞太區內跌幅較前的市場之一，收報28545點，10天線(28975.61點)得而復失，成交金額931億元；國指跌176點或1.57%，報11129點。恒生科技指數收報8304點，跌2.4%。
藍籌6隻升，48隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升0.44%，收報45.95元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.7點；美團（3690）跌4.24%，收報307元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。
恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.73元，升2.96%；跌幅最大的是閱文（0772）收報67.25元，跌7.11%。
南北水齊齊轉為流出，北水南下合計淨流出31.27億元，南水北上合計淨流出52.37億元人民幣。
吉利（0175）被質疑不夠高科技 科創板上市遇阻，吉利收報23.2元，跌3.93%。
內地監管電子煙，思摩爾（6969）曾跌最多39.3%，見上市以來最大跌幅，收報48.1元，跌27.07%。
百度（9888）今日上市，定價252元。半日收報252.6元，升0.23%。
標普道瓊斯指數，小米（1810）有資格被納入其指數。小米收報25.85元，跌3.36%。
騰訊（0700）明日業績，旗下騰訊音樂業績創單季新高，並與華納合組廠牌。騰訊收報632元，跌0.24%。
多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）收報11.22元，升0.18%；閱文（0772）收報67.25元，跌7.11%；永升生活服務（1995）收報19.22元，升1.8%；海底撈（6862）收報54.4元，跌3.03%；恒地（0012）收報34.35元，升0.15%；快手（1024）收報300.2元，跌4.64%；中生製藥（1177）收報8.29元，跌2.7%；眾安在綫（6060）收報50.35元，跌3.54%。
半日破頂股包括，港華燃氣（1083）創52周高，見4.09元，收報3.92元，跌2.73%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.1元，收報2.98元，升0.34%；九龍倉集團（0004）創52周高，見20.95元，收報20.65元，跌0.72%；叙福樓（1978）創52周高，見0.69元，收報0.65元，無升跌；譽宴（1483）創52周高，見2.05元，收報2.01元，無升跌。
康希諾生物（6185）吸入用重組新冠疫苗獲批臨床試驗。收報279.8元，跌1.34%。
現代牧業（1117）公布，以34.8億元收購內蒙古富源國際實業，後者在中國從事牧草種植、奶牛養殖和飼料加工。半日收報2.2元，跌4.7%。
綠城中國（3900）去年純利增53%，賺近38億。收報10.8元，跌8.94%。
京東（9618）62億增持至51%，配送平台達達股價升8.8%。收報322元，跌1.83%。
太平洋酒吧（8432）料全年盈轉虧，手頭現金結餘僅150萬。收報0.094元，無升跌。
中國太平（0966）去年純利跌27% 派末期息0.4元。收報16.34元，升2.13%。
碧桂園服務（6098）去年多賺逾六成，末期息21.87分人民幣。創上市新高，見77.85元，收報73元，升5.49%。
新奧能源（2688）多賺10%，未期息2.1元，特別息0.32元。收報121.7元，跌9.38%。
康師傅（0322）去年多賺22%，末期息連特息11.08美仙。半日收報14.24元，跌5.9%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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