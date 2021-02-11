美債回軟，恒指今早高開122點後，短暫隨外圍向上，升幅輕微擴大至157點，不過受A股拖累，轉跌並擴大至跌457點，半日高低波幅615點。恒指半日跌339點或1.18%，是亞太區內跌幅較前的市場之一，收報28545點，10天線(28975.61點)得而復失，成交金額931億元；國指跌176點或1.57%，報11129點。恒生科技指數收報8304點，跌2.4%。