Linksys、Fortinet 與鴻騰精密將共同提供企業級的連線，以及安全性高的服務品質，讓任何機構中有需要的員工皆能使用無縫且安全的連線，從而有效率地在家工作。

在此伙伴關係中，Fortinet已向Linksys注資7500萬美元，為全球消費者及企業提供領先的下一代網絡連線解決方案。此外，Fortinet亦將在Linksys董事會中指派一名代表。

鴻騰精密主席兼首席執行官盧松青表示，他們歡迎 Fortinet 成為策略伙伴，為消費者及遠程的專業人員提供安全的連線。他們期待發揮Fortinet 已被肯定的的網路資安專業，藉此把握新商機。

Fortinet 創始人、董事會主兼執行長謝青表示，當企業實施遠程辦公時，網路犯罪分子趁機利用眾多的安全漏洞。受安全驅動的網絡連線，使企業能夠在今日不斷變化的環境中進行監看及防護，同時提供出色的用戶體驗。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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