鴻騰精密：與Fortinet組策略聯盟 附屬獲注資
文章日期：2021年3月23日 12:07
鴻騰精密（6088）旗下無線網絡產品廠商的附屬公司Linksys， 宣布與全方位整合及自動化網路資安解決方案領導廠商，並與在納斯達克上市的 Fortinet，組成策略聯盟，旨在進一步確保及完善現今居家工作網絡環境所需之性能表現及管理。Linksys更獲Fortinet注資7500萬美元。
Linksys、Fortinet 與鴻騰精密將共同提供企業級的連線，以及安全性高的服務品質，讓任何機構中有需要的員工皆能使用無縫且安全的連線，從而有效率地在家工作。
在此伙伴關係中，Fortinet已向Linksys注資7500萬美元，為全球消費者及企業提供領先的下一代網絡連線解決方案。此外，Fortinet亦將在Linksys董事會中指派一名代表。
鴻騰精密主席兼首席執行官盧松青表示，他們歡迎 Fortinet 成為策略伙伴，為消費者及遠程的專業人員提供安全的連線。他們期待發揮Fortinet 已被肯定的的網路資安專業，藉此把握新商機。
Fortinet 創始人、董事會主兼執行長謝青表示，當企業實施遠程辦公時，網路犯罪分子趁機利用眾多的安全漏洞。受安全驅動的網絡連線，使企業能夠在今日不斷變化的環境中進行監看及防護，同時提供出色的用戶體驗。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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