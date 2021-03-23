李克強：中國今年經濟增速或高於6%的預期目標
文章日期：2021年3月23日 11:22
中國國務院總理李克強以線上方式會見出席中國發展高層論壇2021年年會的境外代表時表示，中國今年經濟增速可能會高於6%的預期目標，政府將尋求經濟平穩成長和增加就業。
根據國務院發布的新聞稿，李克強表示，政府要平衡好成長、收入、就業之間的關係，也不能以高耗能、高污染來換取經濟成長。他指出，「中國需要有比較充分的就業、持續增長的居民收入，要釋放巨大的內需潛力，增強消費對拉動經濟的作用。」
中國發展高層論壇是政府組織的高層會議，特斯拉（Tesla）創辨人馬斯克、橋水創辦人Ray Dalio和瑞信首席執行官Thomas Gottstein等出席了會議。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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