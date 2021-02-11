港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.29點子至0.04095%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.06518%；2星期HIBOR跌0.11點子至0.085%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.2325%；6個月期HIBOR跌0.02點子至0.45018%；12個月期HIBOR跌0.09點子至0.60875%。

美元指數現報91.856升值0.114點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.10838%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0439%，連續2日收窄，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。

對上一次連續2日收窄，是2021年3月18日，當日利差報0.055%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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