報道指，一般而言，由批准至上市於3個月之內可完成，今次吉利「超時」，是由於監管機構希望以較緊的規限，以確保於科創板上市的公司有足夠的技術保證，同時亦具備健康的財務狀況，以保障投資者的利益。規限並非針對個別公司。

吉利發言人、中證監未有即時回覆彭博社查詢。

吉利現報23.05元，跌4.5%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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