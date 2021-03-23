吉利被質疑不夠高科技 科創板上市遇阻
文章日期：2021年3月23日 11:17
彭博社引述消息指，監管機構考慮吉利（0175）是否夠「高科技」，其科創板上市因而遇阻。該公司去年9月獲批上市，並因憧憬獲得較高估值，股價因而向上。
報道指，一般而言，由批准至上市於3個月之內可完成，今次吉利「超時」，是由於監管機構希望以較緊的規限，以確保於科創板上市的公司有足夠的技術保證，同時亦具備健康的財務狀況，以保障投資者的利益。規限並非針對個別公司。
吉利發言人、中證監未有即時回覆彭博社查詢。
吉利現報23.05元，跌4.5%。
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