微軟據報擬以逾100億美元收購Discord
文章日期：2021年3月23日 10:58
《彭博》引述知情人士透露，微軟正在洽談以100多億美元（約780億港元）收購視頻遊戲聊天社區Discord。
知情人士稱，Discord已與潛在買家接觸，微軟也在參與競購，但交易尚需時日。另有知情人士稱， Discord有可能上市，而非將自己出售。微軟和Discord的代表不予置評。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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