孟晚舟律師：加拿大警方瀆職
文章日期：2021年3月23日 10:53
華為孟晚舟的辯護律師Scott Fenton周一於法庭表示，加拿大警方沒有保留一位現已退休警員的文本和電子郵件證據為瀆職行為。
Scott Fenton表示，在加拿大警方是否與美國聯邦調查局(FBI)不當共享孟晚舟電子設備詳細信息的問題上，加拿大皇家騎警現已退休警官Ben Chang本來是最重要的證人，但Ben Chang於2019年退休後，加拿大皇家騎警沒有審查或保留他的文字材料和電郵，引致與該案有關的記錄被自動銷毀，形容是「無法接受、無法解釋的瀆職行為」。
Fenton要求法院做出「不利推論(adverse inference)」，意味著法院將接受，如果對Chang進行交叉詢問，會出現不利證據，並敦促法官不要信賴Chang在宣誓書中的說法。 Ben Chang早前已拒絕在孟晚舟的引渡聽證會上作證。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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