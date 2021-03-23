標普道瓊斯指數公司表示，自3月15日起剔除小米的指數將在下一次計劃調整中評估該公司的證券是否合格。

月初標普道瓊斯指數公司表示，將從指數中剔除名單上的某些股票，包括小米。不過3月12日美國地區法官暫停了對小米的投資禁令，稱美國政府將其列入禁令的程序存在「嚴重缺陷」。

另外，標普道瓊指數亦表示，籮筐技術自5月8日起不符合納入指數的資格，並且在此之前不會考慮將籮筐納入指數，理由是美國財政部確認關於籮筐的限制措施將於5月8日生效。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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