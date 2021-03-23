中央「下令」解決土地問題？政府深夜急澄清：錯誤引述
文章日期：2021年3月23日 10:03
政務司司長張建宗接受《金融時報》訪問時透露，中央已「下令」特區政府解決土地、房屋及貧富差距等問題，惟報道刊出後，政府於昨晚23時34分發聲明澄清，《金融時報》錯誤引述。
政府發言人指，在「一國兩制」原則下，與香港社會多個界別的福祉有關的議題，例如房屋、土地和貧富懸殊等，均在香港特區的高度自治範圍內。發言人強調，政務司司長並沒有說香港特區政府被中央人民政府「指示」要集中處理這些範疇，此乃該文章的錯誤引述。
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第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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