新浪完成合併並退市 憧憬中港上市
文章日期：2021年3月23日 09:53
新浪宣佈已與 Sina Group Holding Company Limited 旗下 100% 控股子公司 New Wave Mergersub Limited 完成合併，並將於納斯達克市場退市。至於之後會否回A股或港股上市，公司尚未釋出任何消息，不過市場則估計機會很大。
去年9月28日新浪與New Wave Mergersub Limited 簽訂合併協議，合併金額達26億美元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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