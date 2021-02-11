嗶哩嗶哩據報以808元定價
文章日期：2021年3月23日 09:38
內地視頻網站Bilibili（嗶哩嗶哩，9626）（下簡稱B站）在港第二上市，外電報道，嗶哩嗶哩發行價每股定在808元，較招股價上限988元低18.22%，並較比上日美股收市106.88美元（約833港元）低約3%，集資202億元。
據B站公布，今次招股公開發售及國際配售將各佔3%及97%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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